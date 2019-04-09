Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı mı olacak?

Eski futbolculardan Tümer Metin, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte Beşiktaş teknik direktör koltuğuna oturacak ismin kim olduğunu son dakika olarak açıkladı. Tümer Metin, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı olacağını iddia etti. Peki Abdullah Avcı kimdir? Abdullah Avcı nereli ve kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takımlarda görev aldı? İşte Abdullah Avcı biyografisi...

beIN SPORTS yorumcusu olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, flaş bir iddia ortaya attı. Şansal Büyüka'nın "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" sorusu üzerine Tümer, "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki hafta Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadeleriyle sinyali verdi.

Abdullah Avcı kimdir?

Abdullah Avcı‬‬ 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Vefa altyapısında başlayan Avcı, ilk profesyonel sözleşmesini 1984 senesinde Fatih Karagümrük ile imzaladı. İki sene top koşturduğu takımda toplam 54 maça çıkan Avcı 22 kez rakip ağları havalandırdı. 1986 senesinde Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 1986-88 yılları arasında 29 kez forma şansı buldu. Forma giydiği iki senede 8 gol atarak takımına katkıda bulundu. 1988-89 sezonunda Kahramanmaraşspor ve 1989-90 sezonunda da Bakırköyspor'da forma giyen Avcı, 1991 senesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Burada 4 sene kalan Abdullah Avcı, 97 maçta 43 gol kaydetti. Burada takım kaptanı olan Avcı, 1996 senesinde Nişantaşıspor'da 11 maçta forma giydikten sonra futbolculuğu bıraktı. 2000 senesinde İstanbulspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan ve teknik direktörlüğün en üst mertebesi olan pro-lisansa sahip olan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

2000: İstanbulspor

2000-2002: İstanbulspor (yardımcı antrenör)

2000-2002: İstanbulspor A2

2004-2005: Galatasaray A2

2005-2006: Türkiye U-17

2006-2011: İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2011-2013: Türkiye

2014-: İstanbul Başakşehir