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Spor Beşiktaş'ın yardımcı antrenörüydü, şimdi dünya devine imza attı!
Spor

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörüydü, şimdi dünya devine imza attı!

Borussia Dortmund, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:01:00 -
Beşiktaş'ın yardımcı antrenörüydü, şimdi dünya devine imza attı!

Borussia Dortmund, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Edin Terzic'in getirildiğini duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yeni hocasını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marco Rose sonrası teknik direktörlüğe Edin Terzic'in getirildiği duyuruldu. Terzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün duyurusunda, açıklamalarına yer verilen Terzic, "Birçok insan Borussia Dortmund'un benim hayatımda ne kadar önemli bir rolü olduğunu bilmeli. Bu nedenle büyük bir sorumluluğu bana teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Takımın ve kulübün başarısı için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Edin Terzic, ülkemizde Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

 

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