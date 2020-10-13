Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği isimler belli oldu
Bu sezon Avrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi.
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 29 kişilik A takım kadrosunu bildirdi.
Beklendiği üzere Mirin, Douglas, Lens ve Boyd kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 29 kişilik takım kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Necip Uysal, Gökhan Töre, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, Serdar Saatçi, Emirhan Delibaş, Emre Bilgin, Erdoğan Kaya, Francisco Montero, Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Domagoj Vida, Cyle Larin, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton Souza.