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Spor Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi İstanbul'da
Spor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:25:00 -
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi İstanbul'da

Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Batshuayi'yi havalimanında 200 kadar siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı. Belçikalı futbolcu da "kartal" pençesi yaparak basın mensuplarına görüntü verdi.

Belçikalı santrforun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

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