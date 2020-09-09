  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri
Spor

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri

Siyah-beyazlılar, 62 sezonda yaptığı 2 bin 42 maçta, 1106 galibiyet, 558 beraberlik ve 378 yenilgi aldı, 3335 gol atıp, kalesinde 1738 gol gördü - Ligde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş'ın en kötü derecesi 11'incilik - En farklı skorlu galibiyetini 10-0'la Adana Demirspor'u yenerek elde eden siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:08:17 -
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki seyir defteri
İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizasyonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik oldu.

Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

- Beşiktaş'ın "en"leri

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

62

2042

1106

558

378

3335

1738

3433

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980

En iyi sezonu: 1991-1992

O

G

B

M

A

Y

P

30

23

7

0

58

20

76

En kötü sezonu: 1975-1976

O

G

B

M

A

Y

P

30

5

17

8

25

32

27

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

- Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 62 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-60

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-61

3.

38

22

11

5

61

26

55

1961-62

3.

38

16

16

6

48

24

48

1962-63

2.

42

29

10

3

92

27

68

1963-64

2.

34

22

8

4

57

19

52

1964-65

2.

30

16

9

5

46

17

41

1965-66

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-67

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-68

2.

32

15

12

5

42

24

42

1968-69

3.

30

14

10

6

30

20

38

1969-70

9.

30

10

10

10

26

26

30

1970-71

6.

30

10

13

7

31

20

33

1971-72

4.

30

12

10

8

28

23

34

1972-73

6.

30

9

13

8

14

18

31

1973-74

2.

30

13

14

3

34

19

40

1974-75

5.

30

11

11

8

29

24

33

1975-76

11.

30

5

17

8

25

32

27

1976-77

4.

30

13

7

10

35

24

33

1977-78

5.

30

12

8

10

33

29

32

1978-79

9.

30

10

9

11

33

32

29

1979-80

11.

30

8

13

9

25

27

29

1980-81

5.

30

12

7

11

27

33

31

1981-82

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-83

5.

34

16

7

11

49

30

39

1983-84

4.

34

17

10

7

40

21

44

1984-85

2.

34

19

12

3

49

19

50

1985-86

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-87

2.

36

23

7

6

67

26

53

1987-88

2.

38

22

12

4

68

29

78

1988-89

2.

36

25

8

3

81

21

83

1989-90

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-91

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-92

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-93

2.

30

19

9

2

68

23

66

1993-94

4.

30

16

6

8

58

30

54

1994-95

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-96

3.

34

22

3

9

74

46

69

1996-97

2.

34

22

8

4

88

26

74

1997-98

6.

34

13

9

12

56

40

48

1998-99

2.

34

23

8

3

58

27

77

1999-00

2.

34

23

6

5

74

27

75

2000-01

4.

34

19

7

8

68

48

64

2001-02

3.

34

18

8

8

69

39

62

2002-03

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-04

3.

34

18

8

8

65

45

62

2004-05

4.

34

20

9

5

70

39

69

2005-06

3.

34

15

9

10

52

39

54

2006-07

2.

34

18

7

9

43

32

61

2007-08

3.

34

23

4

7

58

32

73

2008-09

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-10

4.

34

18

10

6

47

25

64

2010-11

5.

34

15

9

10

53

36

54

2011-12

4.

40

16

12

12

55

47

60

2012-13

3.

34

16

10

8

63

49

58

2013-14

3.

34

17

11

6

53

33

62

2014-15

3.

34

21

6

7

55

32

69

2015-16

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-17

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-18

4.

34

21

8

5

69

30

71

2018-19 3. 34 19 8 7 72 46 65
2019-20 3. 34 19 5 10 59 40 62

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı