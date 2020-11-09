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Spor Beşiktaş'ın santrforu Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı
Spor

Beşiktaş'ın santrforu Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı

Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 5 maçta bir gol attı - Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda da forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonun ilk 5 maçında fileleri havalandıramamıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:04:20 -
Beşiktaş'ın santrforu Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sezona yine tutuk başladı.

Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak oynayan Aboubakar, söz konusu sezonda olduğu gibi 2020-2021'in ilk maçlarında takımına katkı vermekte zorlandı.

Bu sezon Süper Lig'deki 5 maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, fileleri sadece bir kez havalandırabildi.

Bu sezonki ilk gol sevincini Yukatel Denizlispor maçında yaşayan Aboubakar; Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da boş geçti.

Aboubakar, ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın kritik haftalardaki başarısı için formunu artırmaya çalışacak.


- 2016-2017 sezonuna kötü başladı, iyi bitirdi


Beşiktaş'ta 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezona da kötü başlamıştı.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de görev aldığı ilk 5 maçta gol atmayı başaramayan Aboubakar, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere sezonun ilk bölümünü 7 golle tamamlayabilmişti.

Aboubakar, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında ise başka bir görüntüye girmiş ve attığı gollerle taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Söz konusu sezonun ikinci yarısındaki lig maçlarında fileleri 9 kez havalandıran Aboubakar, Avrupa kupalarında ise 3 defa gol sevinci yaşadı.

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