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Spor Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Ajax (Hollanda) ile C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:28:00 -
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15 Eylül'de oynanacak ilk hafta müsabakasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

15 Eylül: (1. Hafta)

Beşiktaş-Borussia Dortmund

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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