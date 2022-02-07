Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim!
Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor yönetiminden siyah beyazlılara yeni teklif geldi.
Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor yönetiminden siyah beyazlılara yeni teklif geldi.
Beşiktaş, yabancı sınırlaması nedeniyle kadrosunda revizyona gidebilmek adına yerli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu bağlamda siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş yönetimi oyuncuyu sezon sonunda transfer etmek istediğini Malatya yönetimine iletirken, maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan camiadan siyah beyazlılara karşı bir teklif geldi. Yeni Malatyaspor yönetimi, Mustafa'yı devre arasında almaları yönünde bir talepte bulundu. Beşiktaş'ın bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde oyuncuyu devre arasında kadroya katma ihtimali yüksek olarak görülüyor.
24 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı Konyaspor da başta olmak üzere, 3-4 kulübün daha Yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Bu transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. (TRT Spor)