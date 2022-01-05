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Spor Beşiktaş'ın sağ kanadına İngiliz geliyor!
Spor

Beşiktaş'ın sağ kanadına İngiliz geliyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde ise İngiliz yıldızın olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:15:00 -
Beşiktaş'ın sağ kanadına İngiliz geliyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Ligde zirve yarışında gerilerde kalan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi defterini ise puansız kapattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde ise İngiliz yıldızın olduğu ifade edildi.

Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.

Sky Sports'un duyurduğu ve Ada basınında geniş yer bulan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz basınında ise başarılı sağ kanatın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

JED WALLACE KİMDİR?

Sağ kanat asıllı olup sol kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabilen Jed Wallace, profesyonel kariyerinde toplam 390 maça çıktı. Bu maçlarda 73 gol ve 62 asist üretti.

Şuanda Championship ekibi Millwall'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Wolverhampton ve Portsmouth formaları da giymişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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