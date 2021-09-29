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Spor Beşiktaş'ın rakiplerinin maçında Dortmund güldü
Spor

Beşiktaş'ın rakiplerinin maçında Dortmund güldü

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu 2. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Sporting'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 00:37:00 -
Beşiktaş'ın rakiplerinin maçında Dortmund güldü

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 'ın da yer aldığı C Grubu 2. hafta maçında Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti.

İlk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund, 2. haftada da sahasında Sporting'i 37. dakikada Donyell Malen'in golüyle 1-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti.

C Grubu'nda Ajax ile Dortmund 6'şar puanla zirveyi paylaşırken Beşiktaş ile Sporting'in puanı bulunmuyor.

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