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Spor Beşiktaş'ın muhtemel Ajax 11'i
Spor

Beşiktaş'ın muhtemel Ajax 11'i

Beşiktaş yarın Hollanda devi karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sakatlıklarla boğuşan temsilcimiz Beşiktaş'ın nasıl bir kadro ile çıkacağı ise şimdiden en büyük merak konusu...

Yeniakit Publisher
2021-09-27 12:38:00 -
Beşiktaş'ın muhtemel Ajax 11'i

Beşiktaş yarın Hollanda devi karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sakatlıklarla boğuşan temsilcimiz Beşiktaş'ın nasıl bir kadro ile çıkacağı ise şimdiden en büyük merak konusu...

 

Beşiktaş'ta Atiba, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, N'Koudou, Necip, Alex Teixeira ve Larin Ajax karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Ajax maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kafilede, Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can, NSakala, Kenan, Serdar, Berkay, Demir Ege, Emirhan ve Umut bulunuyor.

Buna göre; Beşiktaş'ın ilk 11'inde; Ersin - Rosier, Joseph, Serdar, Nskala- Oğuzhan - Gökhan Töre, Salih, Can Bozdoğan, Rıdvan ve Michy Batshuayi'nin görev almasın bekleniyor

 

 

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