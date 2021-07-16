Beşiktaş'ın istediği Willian Jose'un maliyeti belli oldu

Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, golcü transferi için listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş’ın gündeminde yer alan isimlerden biri de bonservisi Real Sociedad’da bulunan Willian Jose.

Real Sociedad 6 milyon euro istiyor

Ortacizgi.com’un haberine göre; İspanyol kulübü, Willian Jose için 6 milyon Euro isterken bunu yıllık 1,5 milyon Euro’dan 4 taksitle ödeme teklifinde bulundu.

Brezilyalı santrforun da Beşiktaş'tan istediği maaş talebi belli oldu.29 yaşındaki golcü oyuncunun 2,5 milyon Euro maaş ve bonuslar istediği öğrenildi.