Beşiktaş'ın hocası kim olacak? Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli mi?

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş teknik direktörünün kim olduğunu açıkladı. Ahmet Nur Çebi, “Önder Karaveli teknik direktörümüzdür. Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir.” dedi.

Önder Karaveli kimir?

Aslen Şebinkarahisarlı olan Önder Karaveli Sergen Yalçın’ın istifası sonrası başına geçtiği Beşiktaş teknik direktörlüğündeki üstün performansı sonrası merak edilir oldu. Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Önder Karaveli'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Önder Karaveli kimdir?

Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalarını gerçekleştiren Beşiktaş, U19 Takım Teknik Direktörü Önder Karaveli ile bir süre daha yola devam etme kararı aldı. İşte, Önder Karaveli'nin biyografisi.

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında antrenörlük kariyerine adım atan Önder Karaveli, ilk deneyimini Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenör sıfatı ile yaşamıştır. 3 yıllık Beşiktaş deneyiminin ardından kariyerine, teknik direktör sıfatı ile şu kulüplerde devam etmiştir;

Başakşehir Alt Yapı

Dardanelspor

Kestel Bld GSK

Başakşehir U21

Başakşehir U19

Qarabag FK

Beşiktaş YL

Beşiktaş U19