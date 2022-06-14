  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın gündemindeki Djuric karar değiştirdi
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeki Djuric karar değiştirdi

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan Djuric konusunda İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu. Önce Salernitana’daki sözleşmesini uzatmayacağı bilgisi geçilen Boşnak golcünün, gelinen durumda kulübünde kalmaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 09:09:00 -
Beşiktaş'ın gündemindeki Djuric karar değiştirdi

Kartal’ın santrfor adaylarından biri olan Djuric konusunda İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu. Önce Salernitana’daki sözleşmesini uzatmayacağı bilgisi geçilen Boşnak golcünün, gelinen durumda kulübünde almaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ın yanı sıra Fiorentina ve Napoli’nin de durumu takip ettiği belirtilirken, futbolcunun 2+1 yıllık sözleşmeye “Evet” diyebileceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23