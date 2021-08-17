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Spor

Beşiktaş'ın göz koyduğu futbolcu Barcelona'dan ayrılıyor

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gözüne kestirdiği Barcelona'lı Samuel Umtiti'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 21:49:00 -
Beşiktaş'ın göz koyduğu futbolcu Barcelona'dan ayrılıyor

Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'a Fransız stoper Samuel Umtiti'den müjdeli haber geldi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile ayrılık aşamasına geldi. Haberde ekonomik sıkıntılar yaşayan Katalan ekibinin önerilen teklifi kabul etmemesi halinde Umtiti'nin sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedileceği belirtildi.

Fransız futbolcunun tavrına sinirlenen Barça'nın oyuncusuna 1 hafta süre tanıdığı iddia edildi.

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