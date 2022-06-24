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Spor Beşiktaş'ın forma sırt sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın forma sırt sponsoru belli oldu

Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 21:03:00 -
Beşiktaş'ın forma sırt sponsoru belli oldu

Beşiktaş Kulübü, forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama AŞ (Beko) ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında, profesyonel futbol A takımı forma sırt sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92 milyon 682 bin 300 lira+KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

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