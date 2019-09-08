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Beşiktaş'ın eski yıldızından duygu dolu sözler

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ahmed Hassan, Türkiye'deki sevgiyi, misafirperverliği, arkadaşlarını ve siyah-beyazlı taraftarları özlediğini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 15:27
Beşiktaş'ın eski yıldızından duygu dolu sözler

Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan, siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini söyledi.

Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan Ahmed Hassan, Türkiye'deki sevgiyi, misafirperverliği ve arkadaşlarını özlediği belirtti.

"Umarım bana kol kanat açarlar"

Siyah-beyazlı taraftarlara hep minnettar olacağını dile getiren Mısırlı eski futbolcu, "Taraftarları özlüyorum. İmkanım olsa her Beşiktaşlının elini sıkıp, ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir dahaki gelişimde umarım bana Vodafone Park'ta kol kanat açarlar." ifadelerini kullandı.

"Bir davete bakar"

Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu aktaran Ahmed Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe alıp, bir tutam hava dolduracağım içine. Arada bir insanın canı çekiyor. Taraftarların tezahüratları ve destekleri öylesine inanılmaz ki maçın kendisi tuzu biberidir. Asıl olay tribün. Bir-iki kere Türkiye’yi tekrar ziyaret ettim ve dışarıdan stadı gördüm. Sanki daha büyük. Ama maç günü değildi, o yüzden taraftarsız gitmemin anlamı yoktu benim için. Beni aralarına alacaklarsa, bir davete bakar. Koşa koşa gelirim."

Beşiktaş'ı çok iyi takip ettiğini de vurgulayan Ahmed Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem, doktorlar bana herhalde 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı koyardı. Birçok Beşiktaş formamı saklıyorum. Maç sonu takas etmezdim formamı. Beşiktaş formasından daha değerlisi mi var? Evimde ise kupayı kazandığımız maçın forması asılıdır. Tüm takım imzalamıştı." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:27
  1. Beşiktaş
  2. Ahmed Hassan

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