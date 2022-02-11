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Spor Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel'e şoke eden ölüm tehditleri
Spor

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel'e şoke eden ölüm tehditleri

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel'in başı belada. Şilili yıldız babasının karıştığı bir trafik kazası nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Şilili yıldız ölüm tehditleri alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 12:25:00 -
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel'e şoke eden ölüm tehditleri

2017-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ardından İtalya Serie A takımı Bologna'ya transfer olan Gary Medel'in başı belada. Şilili yıldız futbolcunun başı, babasının ülkesinde karıştığı bir trafik kazasının ardından derde girdi.

Tehditler alıyor

Kazanın diğer tarafı, Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve mesajlarla tehditlerde bulundu.

Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Babam kendisini kovalayanlardan korku ve olay yerinden uzaklaştı. Çünkü babamı kovalayanlar hakaret ettiler" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Ömer

Tamam da bize ne . Gereksiz ..
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