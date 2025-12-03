  • İSTANBUL
Beşiktaş'ın eski futbolcusu vefat etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu vefat etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu vefat etti

Beşiktaş, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten eski milli futbolcu Faruk Karadoğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten eski milli futbolcu Faruk Karadoğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Karadoğan’ın bu dönemde kazanılan iki lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:
“Efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kulübümüze kattığı değerleri her zaman minnetle anacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”

 

- TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 14'ü A Milli Takım, 11'i Ümit Milli Takım ve 12'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 37 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Faruk Karadoğan, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve 1 kez de RCD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Merhum Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

