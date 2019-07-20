Beşiktaş’ın büyük kaptanı anılıyor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Beşiktaş kulübü ve taraftarları için her zaman saygı duyulan Vedat Okyar, “formanın önündeki arma için oynarsan, formanın arkasındaki isim daima hatırlanır” sözünün futbol camiasında ne kadar önemli bir yerinin olduğunu ispatlamıştır. “Üzerimde Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem” diyecek kadar seviyordu Beşiktaş’ı.

Vedat Okyar’ın futbolculuk kariyeri

Vedat Okyar, 1 Ağustos 1945 tarihinde Bursa‘da doğdu. Daha sonra babasının işi sebebiyle İstanbul‘a geldi. Tekstilci olan babası Rahmi Okyar bir dönem Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde yönetici olarak çalıştı. Futbola Bursa’da İnegölspor’da başladı. Bursaspor, Beşiktaş JK, Diyarbakırspor, Karagümrük takımlarında oynadı.

1968-1976 yılları arasında Beşiktaş‘ta 253 maçta oynayıp, 21 gol attı. 1974-1975 sezonunda Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş kadrosunda yer aldı. Futbol oynadığı dönemde kullandığı 43 penaltıdan 42’sini gole çevirdi.

Gazetecilik de yaptı

Futbolu bıraktıktan sonra kıraştı, 1981 yılından itibaren spor yazarı olarak çeşitli gazetelerde görev aldı.

Vedat Okyar, 20 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul‘da Akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vedat Okyar, aklı başında yorumları, efendiliği, duruşuyla piyasadaki bir çok kişiden farklıydı.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1964-1968 – Bursaspor

1968-1976 – Beşiktaş

1976-1977 – Diyarbakırspor

1977-1980 – Karagümrük