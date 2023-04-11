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Spor Beşiktaş’ın bu ısrarı neden sürüyor?
Spor

Beşiktaş’ın bu ısrarı neden sürüyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:22:00 -
Beşiktaş’ın bu ısrarı neden sürüyor?

Beşiktaş yoluna emin adımlarla ilerlerken ve üst üste 5. galibiyetini almışken, hâlâ Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Gaziantep FK ve Hatay maçlarında kaybedilen beş puan üzerinden açıklamalar zincirini anlamak hakikaten mümkün değil...

Beşiktaş yoluna emin adımlarla ilerlerken ve üst üste 5. galibiyetini almışken, hâlâ Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Gaziantep FK ve Hatay maçlarında kaybedilen beş puan üzerinden açıklamalar zincirini anlamak hakikaten mümkün değil...

 

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