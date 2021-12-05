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Spor Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni maça çıkacak Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:16:00 -
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında 7 Aralık Salı günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ve Georges-Kevin N'Koudou, yarın Almanya'ya gidecek kafilede yer alamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

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