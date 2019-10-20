Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! Ahmet Nur Çebi kimdir?
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir?20 Ekim 2019 Pazar 21:33
Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir?
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulübün başkanlığı için Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay yarıştı. Yarışı Ahmet Nur Çebi kazandı.
Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan isimler:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
Ahmet Nur Çebi kimdir?
Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Yaşar Kaptan Çebi sanayici olduğu için aile 1964’te Karabük’e yerleşti. Çebi,1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden diplomasını aldı. Ahmet Nur Çebi eğitimine yurtdışında da devam etti.
Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Ahmet Nur Çebi’nin 3 çocuğu vardır.
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