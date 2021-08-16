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Spor

Beşiktaş'ın anlaştığı Batshuayi'den haber var

Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:53:00 -
Beşiktaş'ın anlaştığı Batshuayi'den haber var

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin bu gece saat 00:00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Belçikalı golcü Michy Batshuayi bu gece saat 00:00'da İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Taraftarlar da Michy Batshuayi transferi için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu yarın kontrollerden geçecek.

Bu gece 00.00'da İstanbul'da olacak Belçikalı golcü, taraftarlardan 1,5 milyondan fazla mesaj aldığını açıklamıştı. Başarılı golcü, daha formayı giymeden taraftarlarla hemen kaynaştı.

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