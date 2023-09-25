Beşiktaş’ı oyalayan Redmond gittiğine pişman oldu!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon sonunda takıma veda eden Nathan Redmond, Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşme imzalamıştı. İngiliz oyuncu, Premier Lig ekibine transferinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Nathan Redmond, siyah-beyazlıların sözleşme teklifine rağmen takımdan ayrılmıştı. Premier Lig ekiplerinden Burnley ile sözleşme imzalayan Nathan Redmond, Ada temsilcisine imza attığına adeta pişman oldu.
Redmond bin pişman!
Nathan Redmond, Premier Lig'de 3 maçta şans bulurken toplam 53 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu, Premier Lig'in 5'inci ve 6'ncı haftasındaki maçlarda ise kadroya dahil edilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO