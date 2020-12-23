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Spor Beşiktaş’ı hareketlendirecek haber! Vincent Aboubakar’ı listeye aldılar
Spor

Beşiktaş’ı hareketlendirecek haber! Vincent Aboubakar’ı listeye aldılar

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un transfer listesine girdi. Yeşil-Beyazlılar, Kamerunlu forveti ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:33:00 -

Portekiz ekibi Porto’dan sezon başında takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, tutuk başladığı Beşiktaş’taki ikinci macerasında son haftalarda farkını fazlasıyla hissettiriyor.

Son 5 karşılaşmada attığı 7 golle flaş bir çıkışa imza atan 28 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 8 sayıya ulaşarak krallık yarışında zirvede bulunuyor.

Yıldız futbolcunun takımla kısa süre içerisinde yakaladığı uyum ve başarı, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un, Beşiktaş’ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar için şimdiden girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Kara Kartal’la 1+1 yıllık kontratı bulunan Aboubakar’la yola devam etme planı yapan yönetimin ise satış konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

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