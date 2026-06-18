Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi! Fenerbahçe final serisinde öne geçti

Fenerbahçe Beko, final serisinin üçüncü derbisinde Beşiktaş GAİN’i deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantajı kaptı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili başladı. İlk periyodu siyah-beyazlı ekip 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, devre arasına 43-40 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, son bölüme 64-58 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, mücadeleden 82-71 galip ayrıldı.

Seride durum 2-1

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, final serisinde 2-1 öne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü karşılaşması, 19 Haziran Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın üçüncü periyodunda hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle üst üste teknik faul aldı. Sırp başantrenör, aldığı ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edilerek mücadeleyi tamamlayamadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Ali Şakacı

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 22, Anthony Brown 22, Morgan 8, Berk Uğurlu 5, Vitto Brown 4, Thomas 4, Yiğit Arslan 3, Sertaç Şanlı 3, Canberk Kuş.

FENERBAHÇE BEKO: Melli 17, Hall 15, Horton-Tucker 13, Birch 11, Tarık Biberovic 8, Baldwin 7, James Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 5

1.PERİYOT: 23-19

DEVRE: 40-43

3. PERİYOT: 58-64

"Cuma günü seriyi bitirmeye çalışacağız"

Seride 2-1 öne geçen sarı-lacivertlilerde Nicolo Melli 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melli, "Henüz büyük bir zafer diyemeyiz. Birinci maçta büyük bir hata yaptık ve bugün hatamızdan geri döndük diyebiliriz. Çok sıkı bir taraftar kitlesinin önünde ve büyük bir karaktere sahip zorlu bir takıma karşı harika bir galibiyet aldık. Bir başka bir röportajda da söylemiştim; Vito Brown’un bugün oyunda yaptığına saygı duydum. İkinci çeyrekte hamstringi çekti. Durumunu bilmiyorum ama denedi. Bu oyunu oynayarak ne kadar önemsediğini, ne kadar rekabet etmeye çalıştığını ve bu seriyi kazanmak için çabaladığını gösterdi. Bu yüzden ona saygı gösterdim. Tek işimiz var. Sezon boyunca çok çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay olmayacak ama cuma günü dördüncü maçta seriyi bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.