Beşiktaş'a sürpriz 10 numara!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Valerien Ismael'in ısrarla istediği İranlı Ali Gholizadeh için temaslara başladı.

Transfer operasyonunu çok büyük oranda bitiren ve son derece önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Teknik direktör Valerien Ismael'in her iki kanatta görev yapabilen bir futbolcu istediği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

İddialara göre yönetim, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen Ali Gholizadeh için harekete geçti. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, İran Milli Takımı'nda 22 kez görev yaptı. Her iki kanatta da oynayabilen ve piyasa değeri 3 milyon Euro olan Gholizadeh geçtiğimiz sezon Charleroi formasıyla 37 maça çıkarken 8 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

2018 yılından bu yana kariyerini Belçika'da sürdüren İranlı yıldız için kulüpler arasında pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

10 NUMARA DA OYNUYOR

Beşiktaş yönetiminin bu transfer için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Teknik direktör Ismael'in Gholizadeh'in mutlaka alınmasını istediği ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

GHOLIZADEH KİMDİR?

İranlı futbolcu 26 yaşında ve sol ayağını oldukça dikkat çekici bir şekilde kullanıyor. Gholizadeh ayrıca mücadeleci oyun yapısıyla öne çıkıyor.