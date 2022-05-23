Beşiktaş'a Şilili isim geliyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Kara Kartal'da Şilili orta saha Diego Valdes'in ismi öne çıktı.

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2020 / 2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon olarak tamamlayan Kartal bu sezona iyi bir giriş yapamamıştı.

Art arda gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar yerine bir süre Önder Karaveli ile devam etmişti. Karaveli'nin ardından Valerien Ismael ile anlaşan Beşiktaş, sezonu Fransız teknik direktör ile tamamladı.

Sezona yıldız transferleri ile giriş yapan Kara Kartal kariyerlerinde ses getiren oyuncularından istediği verimi alamadı.

Batshuayi, Pjanic ve Alex Teixeira gibi isimler ile Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen siyah-beyazlılar bir türlü yükselişe geçemedi.

Valerien Ismael yönetiminde taktik ve teknik açıdan değişiklilere giden Beşiktaş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde transfer çalışmalarına hız verdi.

Kara Kartal orta sahada kadro derinliği sağlayıp o bölgeye takviyeler yapmak istiyor.

Debate.com adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş, Şilili orta saha Diego Valdes'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Liga MX Clausura'da CF America takımında forma giyen Valdes hücum hattında gösterdiği performansla beğenileri topladı. Gol yollarında yaşadığı sıkıntıları gelecek sezon yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, Şilili futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 36 maçta 11 gol 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şili milli takımı formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol atmıştır.

Orta saha oyuncusunun kulübüyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

DIEGO VALDES KİMDİR?

Diego Valdes, 30 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Santiago şehrinde doğdu.

1,79 m boyunda olan futbolcu orta saha – on numara bölgesinde oynamaktadır.