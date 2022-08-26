Beşiktaş'a Premier Lig'den bir transfer daha!.

Beşiktaş'ta transfer atağı devam ediyor. Bu sezon kadrosunu önemli ölçüde değiştiren ve özellikle Avrupa futbolunun bir numaralı ligi olan Premier Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlı ekip, Ada'dan bir hamle daha yapmaya çok yakın. Kara Kartal Siriki Dembele transferinde mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Fanatik'e göre; İngiliz kulübü, oyuncusu için 2.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etti. Ancak bu opsiyonun zorunlu şekilde imzalanması isteniyor. Beşiktaş Yönetimi ise zorunlu satın alma konusuna karşı. Oyuncunun performansına göre bu durumun değerlendireceklerini düşünüyor. Taraflar arasında şimdilik tek pürüzün bu olduğu kaydedildi.

Oyuncu tarafıyla yapılan müzakerelerde herhangi bir sorun olmadığı da gelen haberler arasında. Dembele'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istediği ve şartlarda herhangi bir zorluk çıkarmadan teklifi kabul ettiği kaydedildi. Dembele için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Ceyhun Kazancı'nın hafta başına kadar bu konuya da netlik kazandırması bekleniyor.



