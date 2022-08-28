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Spor Beşiktaş'a müjde geldi! Transfer her an açıklanabilir...
Spor

Beşiktaş'a müjde geldi! Transfer her an açıklanabilir...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki sol kanat oyuncusu Siriki Dembele’ye kulübünden gidiş izni çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:09:00 -
Beşiktaş'a müjde geldi! Transfer her an açıklanabilir...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki sol kanat oyuncusu Siriki Dembele’ye kulübünden gidiş izni çıktı.

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele’yi kiralamak için harekete geçmişti.

Futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlanırken, satın alma bedeli konusunda görüşmeler devam ediyor.

Dembele’nin Siyah-Beyazlılara transferi için artık geri sayıma geçilirken, kanat oyuncusuyla ilgili bir açıklama Bournemouth’un menajeri Scott Parker’dan geldi.

“Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir"

Fanatik'e göre; Parker, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak” ifadesini kullandı.

Opsiyonlu anlaşma tamam

Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele’nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

Oyuncunun kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkışan yönetim, tecrübeli ismi de yeni hafta içinde ikna edip İstanbul’a indirmeyi planlıyor. 

 

 

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