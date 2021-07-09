  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum
Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu
Acı kaza! İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
Spor Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum
Spor

Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum

Beşiktaş, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar Ghezzal'a 1.8 milyon euro maaş önerirken Cezayirli yıldız son olarak 3 milyon euro talep etti. Oyuncunun menajeri Anoir Fazuli, 'Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Ben, anlaşacağımızı umuyorum.' ifadelerin kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 00:58:00 -
Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli, İstanbul'da Fanatik'e konuştu:

"Rachid, Beşiktaş 'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum"

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, bugün Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetimle öğleden önce bir araya gelen Fazuli, sonrasında Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu. Fazuli, "Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal'ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Oyuncum, geçen sezon Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Bundan dolayı yüksek bir maaş istemesi normal. Ancak Ghezzal'in önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu'dan gelen 4 milyon Euro'luk teklifleri kabul ederdi" ifadelerini kullandı.

Ghezzal'in Instagram hesabının açıklama kısmından Beşiktaş'ın ismini kaldırmasıyla ilgili de konuşan Fazuli, "Ghezzal, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Çünkü 2 gün önce Leicester City'nin kampı başladı ve bugün de kampa katıldı. Şuan resmi olarak Leicester'ın oyuncusu. Etik olarak bu değişikliği yapması lazımdı" sözlerini sarf etti.

Yıldız futbolcunun tek bir planının olduğunu söyleyen Fazuli, "Rachid, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın'la çalışmak istiyor. Rachid, Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ı da çok seviyor" yorumunu yaptı.

Ghezzal'in menajeri Fazuli, oyuncusuna Türkiye'den de teklifler olduğu iddialarıyla da konuştu. Fazuli, "Türkiye'den ilgilenenler oldu. Ancak resmi olarak bir teklif gelmedi. Oyuncum, Beşiktaş'a odaklı. Mali konularda anlaştıktan sonra Leicester süreci başlayacak. Leicester'ın onun için belirlediği bonservis miktarı, ilk etapta yüksekti. Ancak sonrasında bu bedel düşürüldü ve Beşiktaş'ın da şansı arttı" dedi.

Cezayirli yıldızın menajeri, rakam konusunda detay vermese de Fanatik bu bilgilere de ulaştı. Beşiktaş'ın, bugünkü görüşmede Ghezzal'ın menajerine 1.8 milyon Euro'luk yıllık öneride bulunduğu, ilk etapta 3.5 milyon Euro isteyen oyuncunun da son olarak 3 milyon Euro'ya indiği kaydedildi. Yönetimin, bonus formülüyle oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay