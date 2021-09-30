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Spor Beşiktaş'a müjde!
Spor

Beşiktaş'a müjde!

Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Domagoj Vida takımla antrenmanlara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:16:00 -
Beşiktaş'a müjde!

Beşiktaş'ta tedavisi tamamlanan Domagoj Vida takımla antrenmanlara başladı.
Beşiktaş’ Vida’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.

Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi.

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