Beşiktaş'a Medel şoku

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yapılan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Şilili futbolcu Gary Medel'in ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medel'in muayenesinde ve çekilen MR'sinde sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Medel'in tedavisinin yaklaşık 3 hafta süreceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.