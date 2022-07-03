Beşiktaş'a kötü haber geldi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Art arda transfer bombalarını patlatan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u resmen açıklamış, Atiba Hutchinson'la da sözleşme yenilediğini duyurmuştu. Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, kadrosuna katmak istediği o yıldızdan ret cevabı aldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim ve Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, bu transfer döneminde Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı.

Daha sonra Cenk Tosun'la hücum hattını güçlendiren Kartal, Atiba Hutchinson'la da nikah tazeledi. Transferde takviyelerine devam edecek olan Beşiktaş, Young Boys'da forma giyen Christian Fassnacht'ı gündemine almıştı. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için resmi teklif yaptı.

İsviçre basınında yer alan habere göre, Fassnacht, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti. Kartal'ın, İsviçreli futbolcuya yıllık 1 milyon Euro maaş sunduğu belirtildi. Ancak Fassnacht'ın, Dünya Kupası sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

A Spor'a göre; Fassnacht'ın, Dünya Kupası öncesinde siyah beyazlılara transferinin kendisi açısından birçok belirsizliği barındırdığı vurgulandı. Yıldız ismin, İsviçre kadrosunda yer alabilmesi için düzenli forma giyebileceği bir takımda olması gerektiği ve bu yüzden Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ifade edildi.

CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?

11 Kasım 1993 tarihinde Zürich'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine FC Zürich altyapısında başladı. 2017'de Young Boys'a transfer oldu. Fassnacht, geride bıraktığımız sezon 28 karşılaşmada görev aldı.