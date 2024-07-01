Beşiktaş'a Japon sağ bek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlıların takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı.

Kartal'ın, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın, durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçeceği ve şartların oluşması halinde ilerleyen zamanda Hollanda ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Japon oyuncuya güncel verilere göre 12 milyon euro değer biçiliyor. Japonya formasıyla da 13 maça çıkan Sugawara, ülkesi adına 1 gol kaydetti.

Hücum yönüyle dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 42 maçta 4 gol, 9 asiste 13 gole katkı sağladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO