Beşiktaş'a Jackson Muleka müjdesi!

Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini açıklayan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka için Standard Liege ile pazarlıklarına devam ediyor. İşte siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için sunduğu teklifin detayları...