Beşiktaş'a Jackson Muleka müjdesi!
Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini açıklayan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka için Standard Liege ile pazarlıklarına devam ediyor. İşte siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için sunduğu teklifin detayları...
Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden Jackson Mulaka'nın transferi mutlu sona bitecek gibi görünüyor. Cyle Larin'in ayrılmasının ardından kanat forvet olarak görev yapacak oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Muleka isminde karar kılmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Kongolu forvet için kulübü Standart Liege ile uzun süredir devam eden pazarlıklarla önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.