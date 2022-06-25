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Spor Beşiktaş'a Jackson Muleka müjdesi!
Spor

Beşiktaş'a Jackson Muleka müjdesi!

Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini açıklayan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka için Standard Liege ile pazarlıklarına devam ediyor. İşte siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için sunduğu teklifin detayları...

Yeniakit Publisher
2022-06-25 08:48:00 -
Beşiktaş'a Jackson Muleka müjdesi!

Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden Jackson Mulaka'nın transferi mutlu sona bitecek gibi görünüyor. Cyle Larin'in ayrılmasının ardından kanat forvet olarak görev yapacak oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Muleka isminde karar kılmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre Kongolu forvet için kulübü Standart Liege ile uzun süredir devam eden pazarlıklarla önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

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