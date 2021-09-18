Beşiktaş'a göz dağı! 9 gol atarak yendi
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur'u 9-0 yendi. Hafta içinde Devler Ligi'nde Sporting'le karşılaşan Ajax, Haller'in yıldızlaştığı maçta Portekiz temsilcisine 5 gol atmıştı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Ajax, Hollanda Ligi'nde adeta gövde gösterisi yaptı. Hafta içi Sporting'e 5 gol atan Hollanda temsilcisi, ligde oynadığı Cambuur maçında da 9 gol attı.
5. maçında 4. galibiyetini aldı
Ajax'ın gollerini 16'da Timber, 19'da Berghuis, 29'da Mazraoui, 39 ve 84'te Neres, 60'da Tadic, 64'te Daramy, 67'de Haller ve 76'da Danilo kaydetti. Kırmızı-beyazlı kulüp, Eredivisie'de 5. maçında 4. galibiyetini alırken puanını 13 yaptı.