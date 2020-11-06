Beşiktaş'a Gaziantep'te büyük şok

Gaziantep FK ile Beşiktaş Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.

İlk yarıda topa daha çok sahip olan Beşiktaş gol pozisyonuna girmekte zorluk çekti. Gaziantep FK 43. dakikada VAR incelemesinin ardından Kevin Mirellas'ın kaydettiği golle öne geçti. Mirellas'ın golünden sonra yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı belirlendi ve gol verildi. İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş'ta 55. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu, kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi kalmasına rağmen Larin'in 61. dakikada kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Gaziantep FK bu gole çabuk cevap verdi ve 64. dakikada Muhammet Demirci'nin golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Gaziantep FK'da Kenan Özer 90+8. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş bu sonuçla 10 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 11'e çıkardı.

Beşiktaş ligin 9. haftasında sahasında MEdipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.