Beşiktaş'a flaş öneri

Menajerler, sezon sonunda Beşiktaş Kulübü'ne veda ederek Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz'ın yerine İngiliz golcü Danny Welbeck'i Beşiktaş'a tavsiye etti.

Menajerler kapıyı aşındırıyor

Santrfor arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Kara Kartal'a flaş bir öneride bulunduğu ifade edildi. Nokta atışı bir transfer yapmak istediği belirtilen Beşiktaş'a Welbeck tavsiye edildi.

Menajerler, santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü Danny Welbeck oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Watford forması giyen İngiliz golcü futbolcu menajeri tarafından Kara Kartal'a tavsiye edildi.

Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceklerini ifade etmişti ve bu yüzden Balotelli'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşememişti.

Siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın raporuna göre, Danny Welbeck hakkında yol haritasını belirleyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin de gündemine gelmişti

Danny Welbeck'in adı, Arsenal ile olan sözleşmesinin bittiği dönem Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı, fakat 29 yaşındaki futbolcu, tercihini Watford'dan yana kullanmıştı.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

Watford'un küme düşmesinin ardından takım arayışlarına başlayan İngiliz futbolcu Danny Welbeck'in Türkiye'ye gelmeye ise sıcak baktığı ifade edildi.