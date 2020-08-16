  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'a flaş öneri

Beşiktaş'ta menajerler Burak Yılmaz yerine İngiliz golcü Welbeck'i tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:37:00 -
Beşiktaş'a flaş öneri

Menajerler, sezon sonunda Beşiktaş Kulübü'ne veda ederek Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz'ın yerine İngiliz golcü Danny Welbeck'i Beşiktaş'a tavsiye etti.

Menajerler kapıyı aşındırıyor

Santrfor arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Kara Kartal'a flaş bir öneride bulunduğu ifade edildi. Nokta atışı bir transfer yapmak istediği belirtilen Beşiktaş'a Welbeck tavsiye edildi.

Menajerler, santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü Danny Welbeck oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Watford forması giyen İngiliz golcü futbolcu menajeri tarafından Kara Kartal'a tavsiye edildi.

Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceklerini ifade etmişti ve bu yüzden Balotelli'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşememişti.

Siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın raporuna göre, Danny Welbeck hakkında yol haritasını belirleyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin de gündemine gelmişti

Danny Welbeck'in adı, Arsenal ile olan sözleşmesinin bittiği dönem Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı, fakat 29 yaşındaki futbolcu, tercihini Watford'dan yana kullanmıştı.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

Watford'un küme düşmesinin ardından takım arayışlarına başlayan İngiliz futbolcu Danny Welbeck'in Türkiye'ye gelmeye ise sıcak baktığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular
Gündem

Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'a arka çıkıp Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı bir araya getirmeye çalışan Fransa'nın planları suya düş..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı