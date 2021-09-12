Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi kötü haber
Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yok.
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın durumları belli oldu. İki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecekler.
Dünkü maçta sakatlanıp oyundan çıkan bir diğer isim olan Kevin N'Koudou'nun durumunun ciddi olmadığı ve hafta içinde oynanacak Devler Ligi karşılaşmasında takımla birlikte olacağı öğrenildi.
Kaynak: NTV Spor