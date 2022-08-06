Beşiktaş’a büyük talih kuşu!
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Welinton'a Arap yarımadasından resmi bir teklif geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Welinton'a Arap yarımadasından resmi bir teklif geldi.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Bu bağlamda A Spor'a göre siyah-beyazlılarda Welinton ile yolların ayrılabileceği belirtildi.
Ayrılma ihtimali yüksek
Brezilyalı oyuncuya Arap Yarımadası'ndan resmi teklifin geldiği aktarıldı. Haberde, görüşmelerin sürdüğü ve 33 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalinin ise yüksek olduğu ifade edildi.
33 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Welinton, Beşiktaş'ta 71 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro
Beşiktaş, ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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