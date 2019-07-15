Beşiktaş'a Bundesliga'dan transfer! Anlaşma tamam
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Atınç Nukan ile her konuda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar eski oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
Beşiktaş'ın eski futbolcusu 25 yaşındaki Atınç Nukan, siyah beyazlı takımla yeniden 2+1 yıllığına anlaştı.
RB Leipzig forması giyen Atınç Nukan, eski takımına geri döndü. Gelen son dakika haberine göre genç defans oyuncusu, Beşiktaş ile 2+1 yıllığına sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre savunma hattını güçlendirmek için Atınç Nukan'ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, genç futbolcuya yıllık 450 bin euro verecek.
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