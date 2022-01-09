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Spor Beşiktaş'a bir kötü haber daha
Spor

Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Eksikler konusunda büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ta Salih Uçan da kadro dışı kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 12:38:00 - 2022-01-09 12:39:27
Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile birlikte Mert, Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan, Mehmet Topal, Pjanic, Atiba, Teixeira, Can, Kenan ve Larin çeşitli nedenlerle maç kadrosunda yer almayacak.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

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