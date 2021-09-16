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Spor

Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

Borussia Dortmund ile oynanan müsabakada sakatlanan Wellington'dan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:57:00 -
Beşiktaş'a bir kötü haber daha!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Wellington'un sahalardan 10 güm uzak kalacağı açıklandı.

Futbolcu, 2-1 kaybedilen Borussia Dortmund maçında sakatlanmıştı.

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza’nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı savunmacının yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

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