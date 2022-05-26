Beşiktaş'a dünya yıldızı geliyor... Hem de bedelsiz...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hareketli günler yaşıyor. Birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek siyah-beyazlılarda eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılması hedefleniyor. Kartal, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldı. Fransız basını, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda büyük bir değiişim yaşamaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolların ayrılacağı siyah-beyazlılarda transfer dönemi hareketli geçecek.

Teknik direktör Valerien Ismael'in takımın başına gelmesiyle yeni bir sisteme geçen Kara-Kartal, hamlelerini Fransız hocanın raporuna göre yapılıyor.

Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta Hırvat futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

Öte yandan uzun süredir siyah-beyazlı formayı terleten Oğuzhan Özyakup da sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Ayrılıklar yaşanmaya devam edecek Kara-Kartal'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

Eksik bölgelerin belirlendiği Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verilmiş durumda. Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların önüne sürpriz bir isim konuldu.

Vida'nın yerine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.

BOATENG BOMBASI!

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Boateng için devreye girdi.

LYON BIRAKMAYA HAZIR!

Fransız ekibi Lyon'un 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Lyon'da 27 resmi maçta forma giyen Boateng 2 asistlik katkı verdi. Deneyimli yıldız stoper mevkisinin haricinde sağ bekte de görev yapabiliyor. Dünyaca ünlü oyuncu kariyerinde Manchester City ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giydi.

Almanya Milli Takımı'nda 76 maçta oynayan Boateng bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Boateng'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.