Beşiktaş'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Ajax'ta Haller, karşılaşmada attığı golle Devler Ligi tarihine geçti. Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'la karşılaştı. Karşılaşmayı Hollanda ekibi 2-0 kazanırken yıldız futbolcu Haller, Şampiyonlar Ligi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Sporting ağlarına 4 gol bıraktı
Devler Ligi'nde ilk hafta maçında Sporting'e karşı 4 gol atan Fildişi Sahilli futbolcu, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Haller böylece Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta 5 gol kaydeden ilk oyuncu olmayı başardı.