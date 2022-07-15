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Spor Beşiktaş'a 21'lik stoper geliyor!
Spor

Beşiktaş'a 21'lik stoper geliyor!

Beşiktaş, Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 13:06:00 - 2022-07-15 13:09:29
Beşiktaş'a 21'lik stoper geliyor!

Beşiktaş, Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Karadeniz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş savunma hattına bir transfer daha yapıyor. Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Haber7.com'a göre; 21 yaşındaki stoper için 950 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul eden Beşiktaş, Karadeniz ekibi ile ödeme planı konundaki detayları görüşüyor.

Emirhan ile de masaya oturan siyah beyazlılar, 21 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Çaykur Rizespor altyapısında yetişen Emirhan, 2020'de Bosna Hersek'in Celik Zeniza, 2021'de ise Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi.

21 yaşındaki stoper geçen sezon Karadeniz ekibi ile 13 maça çıktı.

Beşiktaş daha önce savunma hattına Roman Saiss'i dahil etmişti.

 

 

 

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