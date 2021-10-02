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Spor Beşiktaş zorlu maçta 3 puanı aldı
Spor

Beşiktaş zorlu maçta 3 puanı aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:04:00 -
Beşiktaş zorlu maçta 3 puanı aldı

Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 32. ve 69. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 54. dakikada Rıdvan Yılmaz kendi kalesine attı.

2 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Sivasspor ise 9 puanda kaldı.

Beşiktaş milli aradan sonra deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

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