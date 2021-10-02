Beşiktaş zorlu maçta 3 puanı aldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendi.
Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 32. ve 69. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 54. dakikada Rıdvan Yılmaz kendi kalesine attı.
2 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Sivasspor ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş milli aradan sonra deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Sivasspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.