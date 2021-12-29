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Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Altay'ı konuk edecek
Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Altay'ı konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altay'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:09:00 -
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Altay'ı konuk edecek

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

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